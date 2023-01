Turchia, bus finisce nel lago: panico tra i passeggeri. VIDEO

Un autobus che trasportava sette passeggeri è precipitato nel lago della diga di Karakaya, a Malatya in Turchia, dopo che il conducente ha perso il controllo del volante. Sono spaventose le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso all'interno del mezzo.

L'autobus si stava imbarcando su un traghetto per attraversare il lago della diga quando si è verificato l'incidente. Le riprese hanno mostrato il momento di panico per l'autista e i passeggeri mentre il veicolo finiva a forte velocità nel bacino artificiale e l'acqua inondava l'abitacolo.

Il governatore locale ha riferito che tutti sono stati estratti dall'autobus vivi grazie al fondale basso che ha impedito che il mezzo affondasse ulteriormente. Solo tre passeggeri sono stati ricoverati in ospedale in condizioni non gravi. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare la dinamica ed evenuali responsabilità.