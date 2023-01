Maltempo in Nuova Zelanda, nubifragi ed allagamenti ad Auckland. VIDEO

Piogge torrenziali e maltempo continuano a imperversare ad Auckland in Nuova Zelanda. I cittadini sono stati costretti ad evacuare le proprie abitazioni poiché le forti piogge hanno causato gravi inondazioni in alcune parti della città. Auto, case e persone sono state sommerse dalle acque come mostrato dai filmati dell’emittente TVNZ.

Le piogge sarebbero dovute ad una bassa pressione che potrebbero intensificarsi nella giornata di oggi. Il MetService della Nuova Zelanda ha emesso avvisi di allerta in alcune zone dell’isola settentrionale del Paese, mentre la polizia locale ha esortato gli automobilisti a prestare attenzione sulle strade.