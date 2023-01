Alaska, orso polare attacca un villaggio: morti una donna e un ragazzo

Un orso polare ha attaccato e ucciso una donna e un ragazzo in un villaggio isolato dell'Alaska occidentale. Lo riferiscono gli Alaska State Troopers, le forze di polizia locale. Gli agenti hanno spiegato di aver ricevuto segnalazioni di un attacco a Wales, nell'estremità occidentale della penisola di Seward, alle 14.30 ora locale di martedì, come riporta l'emittente KTUU. "Le notizie iniziali indicano che un orso polare ha aggredito più residenti", si legge in un dispaccio della polizia. "L'orso ha attaccato mortalmente una donna e un bambino ed è stato poi colpito e ucciso da un abitante del posto mentre attaccava la coppia", hanno aggiunto le autorità, annunciando di volersi recare nell'area dell'attacco "se le condizioni meteorologiche lo consentono".