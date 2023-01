Scotland Yard, agente si dichiara stupratore seriale

David Carrick, 48 anni, ha ammesso di aver compiuto 49 reati nell’arco di vent’anni. In passato aveva servito anche come scorta di politici britannici e diplomatici stranieri (La corrispondente)

Londra – Ancora una volta, nel Regno Unito, è un gran parlare dell’ultimo scandalo che ha travolto Scotland Yard. E ora il capo di uno dei corpi di polizia più conosciuti al mondo, Mark Rowley, è costretto a spiegare che sta investigando su un migliaio di accuse di violenza domestica e abusi sessuali compiuti da 800 suoi agenti. Dopo il caso del poliziotto che nel marzo del 2021 aveva sequestrato, stuprato e ucciso una londinese di 33 anni, Sarah Everard, un altro, da tempo in prigione ma in passato anche lui in servizio nell’unità che protegge parlamentari e diplomatici, ha ammesso di essere un violentatore seriale.

Usato il suo ruolo per ispirare fiducia nelle vittime

In videoconferenza dal carcere dove è detenuto David Carrick, 48 anni, si è dichiarato colpevole di 49 reati, compiuti in un lasso di tempo di circa 20 anni. Come sia stato possibile che sia stato per ben due volte ritenuto idoneo al servizio in polizia resta un mistero. Proprio sfruttando la fiducia che infonde la divisa adescava le sue vittime, alcune delle quali conosciute tramite app o ad eventi pubblici.

“Carrick ha ricoperto un ruolo in cui gli era stata affidata la responsabilità di proteggere il pubblico, ma per oltre 17 anni, nella sua vita privata, ha fatto l’esatto contrario”, ha spiegato il procuratore capo Jaswant Narwal, che ha anche sottolineato come la gravità degli atti computi sia cresciuta parallelamente al senso di impunità crescente, pensando che l’avrebbe sempre fatta franca.

Il sindaco di Londra: “Nauseato e inorridito”

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha espresso “nausea e orrore” rispetto ai fatti emersi. “I londinesi saranno giustamente scioccati dal fatto che quest’uomo abbia potuto lavorare per la Met per così tanto tempo e devono essere date risposte a domande serie su come abbia potuto abusare della sua posizione di ufficiale in questo modo orrendo”, ha concluso.