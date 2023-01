Albania, due scosse di terremoto di magnitudo 4.7 e 4.1

Le scosse, a distanza di sette minuti l'una dall'altra, sono state avvertite in tutto il Paese e nel resto dei Balcani, in particolare in Macedonia del Nord. La prima è stata di magnitudo 4.7, registrata alle 22.37 di ieri, con epicentro a 25 chilometri a nord-est di Tirana, ad una profondità di 10 chilometri, sentito in molte città albanesi. La seconda di magnitudo 4.1.

Servizi di emergenza in piena allerta

Dopo il secondo terremoto, la gente si è riversata nelle strade. Secondo la stampa albanese, sono stati segnalati alcuni lievi danni nell'Unità Amministrativa di Xiber, Comune di Klos. Tutte le strutture della Protezione Civile sono in stand-by e in costante contatto con tutti i Comuni del Paese. Dopo l'ondata di terremoti, tutti i servizi di emergenza del Comune di Tirana sono stati messi in piena allerta. Il sindaco Erion Veliaj invita i cittadini a segnalare eventuali problemi ai numeri di emergenza. "Un'ondata di terremoti è stata avvertita a Tirana. I nostri servizi di emergenza sono in piena allerta! Per eventuali problemi nelle abitazioni o nelle strade di montagna, si prega di avvisare immediatamente al n. 112 o i pompieri al n. 128. Prendetevi cura l'uno dell'altro!" ha scritto Veliaj su Twitter.