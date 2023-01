Lutto nella Chiesa, morto a 81 anni il cardinale George Pell

Il prelato è stato al centro di un clamoroso caso giudiziario che lo vide condannato e assolto per pedofilia in Australia. Conservatore ed ex responsabile delle finanze del Vaticano, Pell si è sempre dichiarato innocente, definendo il reato di cui era stato accusato un "crimine orribile e intollerabile"

George Pell, 81 anni, cardinale conservatore ed ex responsabile delle finanze del Vaticano, è morto questa sera a Roma. Secondo il National Catholic Register, il religioso era stato ricoverato martedì pomeriggio in un ospedale della Capitale per un intervento di routine di sostituzione dell'anca. Il prelato è stato al centro di un clamoroso caso giudiziario che lo vide condannato e assolto per pedofilia in Australia.