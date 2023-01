Germania, arrestato 32enne iraniano: preparava attentato con cianuro

L'uomo, arrestato insieme al fratello, è sospettato di programmare un attentato terroristico "di natura islamista", utilizzando veleni come il cianuro e la ricina, una proteina altamente tossica

Un trentaduenne iraniano è stato arrestato in Germania perché sospettato di programmare un attentato terroristico, utilizzando veleni come il cianuro e la ricina, una proteina altamente tossica. Il suo appartamento a Castrop-Rauxel, nella Renania del Nord-Vestfalia, è stato

perquisito la notte scorsa, secondo quanto annunciato in un comunicato dalla procura

generale di Dusseldorf e dalla polizia. Arrestato con lui anche il fratello.

L'allarme dai servizi di intelligence di un altro paese

Il sospetto è che l'uomo stesse preparando "un atto di violenza grave di minaccia per la sicurezza dello Stato, procurandosi cianuro e ricina per commettere un attentato di natura islamista", si legge ancora nel comunicato, che non precisa però se il pericolo fosse

immediato e a che punto fossero i preparativi. Secondo la stampa, le autorità tedesche sarebbero state avvertite nei giorni scorsi del rischio di un attentato biologico da parte dei servizi di intelligence di un altro Paese.