Giappone, imperatore Naruhito in pubblico per auguri nuovo anno

L'imperatore giapponese Naruhito ha fatto in pubblico i suoi primi auguri di Capodanno dal 2020, riprendendo una tradizione annuale mentre la nazione e la famiglia reale tornano gradualmente alla normalità dopo la pandemia (LIVEBLOG COVID). Naruhito, affiancato dall'imperatrice Masako, ha fatto sei brevi apparizioni durante il giorno su un balcone coperto di vetro del palazzo per esprimere il suo desiderio di felicità per tutti. La coppia è stata raggiunta dalla figlia Aiko e dai genitori di Naruhito, l'ex imperatore Akihito e l'ex imperatrice Michiko, tra gli altri parenti.