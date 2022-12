Uganda, ippopotamo inghiotte bambino di 2 anni e lo sputa: è vivo

Il bambino è stato salvato da un uomo

Secondo una prima ricostruzione, il bambino di due anni di nome Paul Iga stava giocando vicino casa a circa 800 metri dalle rive del lago Edward, quando l'ippopotamo lo ha afferrato tra le sue enormi fauci. L'animale stava per addentare il piccolo corpicino quando un uomo di nome Chrispas Bagonza ha visto tutto e ha iniziato a colpirlo con le pietre. L'ippopotamo spaventato, ha sputato il bambino e si è allontanato verso il lago. "E' il primo incidente di questo tipo in cui un ippopotamo attacca un bambino" ha dichiarato la polizia ugandese in un comunicato. Il bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale per le ferite riportate. Per precauzione gli è stato somministrato un vaccino contro la rabbia, e poi è stato dimesso.