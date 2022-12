Spagna, Congresso approva norma su congedo mestruale

Economia

Manovra, riduzione Iva su assorbenti e pannolini: cosa cambia

Si scende dal 10% al 5%. La riduzione riguarda anche i prodotti per l'infanzia come biberon e omogeneizzati. Non ci sarà invece una riduzione per i prodotti di prima necessità, per l’acquisto dei quali arriva però l’estensione della 'Carta risparmio spesa' per i redditi più bassi

Nelle misure introdotte nella Manovra da 35 miliardi c’è anche il taglio dell'Iva sugli assorbenti, attualmente al 10%: scende al 5% insieme a quella su pannolini e alcuni altri prodotti per l'infanzia. Non ci sarà invece una riduzione per i prodotti di prima necessità, per l’acquisto dei quali arriva però l’estensione della Social card per i redditi più bassi. Ecco tutti i dettagli

IVA RIDOTTA SU ALCUNI PRODOTTI - Nella Manovra per il 2023 si è quindi pensato di ridurre al 5% l’Iva su assorbenti e pannolini. Riduzione anche per i prodotti di prima necessità per l'infanzia come biberon e omogeneizzati. Questa misura ha vinto sull'ipotesi di azzeramento dell’Iva su pane e latte che sarebbe costata al governo circa 500 milioni di euro