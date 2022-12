Qatar, morto un altro giornalista che copriva i Mondiali

Si tratta di Al-Misslam, fotoreporter dell'emittente Al Kass Tv. La notizia del decesso, di cui non sono ancora state chiarite cause e tempistiche, arriva a poca distanza dalla scomparsa dell'americano Grant Wahl, inviato della Cbs morto durante il match tra Argentina e Olanda

Dopo l’inviato della Cbs Grant Wahl, un altro giornalista è morto durante una partita dei Mondiali di Calcio in Qatar. Si tratta del fotoreporter qatarino Khalid Al-Misslam, dell’emittente Al Kass Tv, che in un tweet ha detto di piangere la morte del giornalista. La notizia è stata riportata dal Gulf Times, dove non viene specificato il motivo del decesso. Poco chiara anche la tempistica: sempre sul Gulf Times si legge soltanto che Al-Misslam è morto “improvvisamente” durante la copertura della Coppa del Mondo.