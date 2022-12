1/13

Grandi festeggiamenti in tutto il mondo per il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali del Marocco. Sono stati tantissimi i tifosi marocchini riversatisi in strada per celebrare il rigore vincente di Achraf Hakimi: è stata sua la firma finale sui rigori contro la Spagna, che ha consegnato un pezzo di storia alla selezione nordafricana, mai arrivata così lontana nella Coppa del Mondo

GUARDA IL VIDEO: Anche a Milano è festa grande per il Marocco