Londra, 25enne italiano vittima di aggressione: è in fin di vita

Marco Pannone, 25 anni, originario di Fondi in provincia di Latina è stato aggredito fuori da un pub di Londra. Massacrato a cazzotti e lasciato per terra sul retro di un locale a Brixton, quartiere nella zona sud ovest della City, sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva del King's College Hospital dove è stato ricoverato e operato d'urgenza. Gli hanno asportato una parte della calotta cranica nel disperato tentativo di salvarlo. Ora è in coma. Non si conoscono i dettagli di quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato. La famiglia in Italia ha avuto la notizia sabato mattina, intorno alle 10, su Facebook. Un amico del ragazzo ha lasciato un messaggio sul profilo della sorella maggiore dove si diceva solamente che Marco era stato aggredito, che era stato portato in ospedale e stava molto male.