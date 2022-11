Tenerife-Londra, il viaggio in prima classe del gorilla Kiburi

Ha viaggiato per oltre 3mila chilometri in un aereo DHL Express come parte di un programma internazionale di allevamento per le specie in pericolo critico. Kiburi, gorilla di pianura di 18 anni, ha viaggiato dallo Zoo Loro Parque di Tenerife allo ZSL London Zoo ricevendo un trattamento VIP. Ha volato in una cassa su misura supportato da un team dedicato di veterinari, ingegneri aeronautici, squadre di sicurezza. L’animale, 193 chilogrammi di peso, si è goduto il pasto a bordo a base di verdure a foglia verde, porri e banana e ha bevuto un tè freddo alla frutta durante il volo in prima classe. Arrivato in Gran Bretagna, ha dormito all’aeroporto di Heathrow prima di essere accolto allo zoo di Londra.