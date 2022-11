Isole Salomone, terremoto di magnitudo 6.9. Nessuna vittima, né danni

Tanta paura ma nessuna vittima per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 avvertita oggi al largo delle Isole Salomone, nell’Oceano Pacifico. Rientrata anche l’allerta tsunami. Non vengono segnalati al momento neanche danni rilevanti agli edifici in seguito al sisma che ha colpito il sud ovest della costa dell'arcipelago. Le autorità di Salomone per precauzione hanno comunque invitato gli abitanti ad evacuare la zona.