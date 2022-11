Kenya, morta Gogo: l'alunna più anziana del mondo. Aveva 99 anni

La "più anziana alunna del mondo", Priscilla "Gogo" Sitienei, è morta nei giorni scorsi all'età di 99 anni. Gogo frequentava la settima classe della scuola primaria "Vision Preparatory" di Ndalat, in Kenya, ed era diventata famosa a livello internazionale dopo aver interpretato sé stessa in un docufilm francese dal titolo "Gogo Priscilla" che l'anno scorso l'aveva portata per la prima volta in Europa a 98 anni come testimonial di una campagna sull'importanza dell'educazione. Gogo in dialetto Nandi, etnia di cui Sitienei faceva parte, significa "nonnina". E' stato il nipote Sammy Chepsicor a dare l'annuncio della sua morte ieri, poche ore dopo che l'anziana era stata ricoverata in ospedale, come riferisce il sito Kenyans. "La nonna godeva di buona salute e frequentava le lezioni - ha raccontato Chepsicor -, In precedenza aveva iniziato a sviluppare problemi legati all'età, ma la sua situazione non era grave, tuttavia, di recente ha iniziato a lamentare dolori al petto, che l'hanno costretta a saltare la scuola. Si è spenta serenamente nel sonno".