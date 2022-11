Chagall, quadro saccheggiato dai nazisti venduto all'asta per 7,4 mln

faceva parte delle 15 opere rubate dai nazisti e infine restituite dalla Francia agli eredi delle famiglie depredate, è stato venduto per 7,4 milioni di dollari all'asta di Phillips di New York.

Il proprietario originario un liutaio polacco-ebreo

approfondimento

David LaChapelle a Milano, mostra dell'artista della pop culture

L'olio su tela del 1911 dal titolo "Le Père" (Il Padre) fu acquistato nel 1928 da un liutaio polacco-ebraico, David Cender, che perse i suoi beni quando fu costretto a trasferirsi nel ghetto di Lodz. Deportato ad Auschwitz, dove furono uccise la moglie e la figlia, Cender sopravvisse e si trasferì in Francia nel 1958, dove morì nel 1966 senza rientrare in possesso del dipinto. Nel frattempo, l'opera era riapparsa in alcune mostre, e lo stesso Marc Chagall l'aveva riacquistata, probabilmente tra il 1947 e il 1953, senza conoscerne l'origine, secondo Phillips e il Ministero della Cultura francese. Dopo la morte dell'artista "Le Père" era entrato nelle collezioni nazionali francesi nel 1988, per poi essere assegnato al Centre Pompidou e depositato al Musée d'art et d'histoire du Judaïsme di Parigi.

La restituzione agli eredi e la messa all'asta

Il quadro è stato restituito pochi mesi fa agli eredi di David Cender a seguito di una decisione storica dell'Assemblea Nazionale francese sulla restituzione ai musei e ai legittimi proprietari delle opere che erano ingiustamente trafugate dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Questo è il primo lavoro che fa parte delle 15 opere d'arte restituite per volontà del Parlamento francese ad andare in asta.