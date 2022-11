Usa, nozze gay superano il primo ostacolo in Senato

Il “Respect for Marriage Act” ha passato il primo voto procedurale: con 62 favorevoli, questo ramo del Congresso ha messo fine al dibattito sulla misura, aprendo la strada al voto finale che potrebbe avvenire forse già in settimana. Le unioni gay, negli Stati Uniti, sono garantite da una sentenza della Corte Suprema dal 2015. Tuttavia, dopo lo storico capovolgimento della sentenza Roe v. Wade sull'aborto, in molti temono che anche questo diritto possa essere a rischio. La Camera ha già approvato la legge

Le nozze tra persone dello stesso sesso superano il primo ostacolo al Senato degli Stati Uniti. Il "Respect for Marriage Act", infatti, ha passato il primo voto procedurale: i favorevoli sono stati 62, tra cui 12 repubblicani, e i contrari 37. Il Senato ha così messo fine al dibattito sulla misura, aprendo la strada al voto finale che potrebbe avvenire forse già in settimana. La Camera ha già approvato la legge che garantisce le nozze gay, mentre il voto al Senato era stato rinviato a dopo le elezioni di Midterm ( LO SPECIALE ). Il testo di legge protegge anche le coppie interrazziali.

La legge bipartisan per tutelare le nozze gay

Già nei giorni scorsi Chuck Schumer, leader democratico della Camera alta, aveva anticipato che il Senato avrebbe votato in settimana la legge bipartisan per tutelare le nozze tra persone dello stesso sesso. Le unioni gay, negli Stati Uniti, sono garantite da una sentenza della Corte Suprema dal 2015. Tuttavia, dopo lo storico capovolgimento nel giugno scorso della sentenza Roe v. Wade del 1973 sull'aborto, in molti temono che anche questo diritto possa essere a rischio. Così a metà luglio la Camera Usa ha approvato una legge per proteggere le unioni in tutto il Paese: hanno votato a favore tutti i democratici e 47 repubblicani, con l'opposizione di quasi 160 deputati del Grand old party. Al Senato le trattative per garantire l'appoggio alla legge di almeno dieci repubblicani erano in corso da settimane. Nelle scorse ore un gruppo bipartisan aveva annunciato di aver raggiunto l'accordo. Si tratta di un "passo necessario" per garantire a milioni di coppie "le libertà, i diritti e le responsabilità che derivano da tutti gli altri matrimoni", ha detto la senatrice democratica Kyrsten Sinema.