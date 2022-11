Canada, sparatoria vicino una scuola a Montreal: 4 feriti

Gli spari, secondo quanto riferito dalla polizia canadese, sono risuonati poco dopo le 17 locali in un parco di fronte al Montmorency College, nel sobborgo di Laval. Le quattro persone colpite dai proiettili si erano rifugiate nella scuola e sono state successivamente trasferite in ospedale. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita

Quattro persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere rimaste ferite in una sparatoria vicino a una scuola a Montreal. Gli spari, secondo quanto riferito dalla polizia canadese, sono risuonati poco dopo le 17 locali in un parco di fronte al Montmorency College, nel sobborgo di Laval. Le quattro persone colpite dai proiettili si erano rifugiate nella scuola e sono state successivamente trasferite in ospedale. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.