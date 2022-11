Veterano scopre di avere un proiettile nel collo da 77 anni

A Zhao He non verrà rimosso il bossolo poiché comporterebbe un intervento chirurgico molto rischioso: "Sono stato in buona salute per tutti questi anni, quindi non c'è motivo di cambiare le cose ora"

La storia risale a 77 anni fa. Siamo in Cina, Zhao He, che adesso ha 95 anni, si era unito all'esercito cinese quando era un adolescente. Ha combattuto in due guerre, inclusa la guerra di Corea negli anni '50 a fianco della Corea del Nord, contro gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Si ritirò da eroe per perseguire una vita più semplice e da allora ha lavorato nelle fabbriche locali. Per degli esami di controllo ha dovuto fare una radiografia da cui si notava un corpo estraneo nel collo. I medici che hanno eseguito gli esami sono rimasti sbalorditi nel constatare che si trattava di un proiettile conficcato probabilmente da quasi 80 anni e di cui Zhao non si era mai reso conto.