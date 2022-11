Tornado in Oklahoma e Texas: un morto e decine di feriti

Un morto, decine di feriti, case ed edifici distrutti: è il bilancio del passaggio di diversi tornado nelle ultime ore in Oklahoma, dove l'area più colpita è stata quella sudorientale, e Texas. "Ci sono oltre 100 case e aziende danneggiate o totalmente distrutte", ha dichiarato all'Associated Press la portavoce del Dipartimento statale per la gestione delle emergenze Keli Cain. In Texas, le autorità della contea di Lamar hanno affermato che almeno 50 case sono state danneggiate o distrutte e 10 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui due con ferite gravi. Il National Weather Service ha avvertito che adesso i tornado si stanno spostando verso la Louisiana.