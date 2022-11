Cop 27, il premier Rishi Sunak parteciperà alla conferenza sul clima

Il neo premier britannico ci ripensa ed annuncia che parteciperà alla conferenza internazionale Onu sull'emergenza dei cambiamenti climatici in programma a Sharm el-Sheik, dal 6 al 18 novembre "per rispettare gli impegni di Glasgow per la costruzione di un futuro sicuro e sostenibile"

Prima dice di no “perché troppo impegnato nella stesura della legge di bilancio”, poi torna sui suoi passi e accetta l’invito della prossima settimana in Egitto. Il primo ministro britannico Rishi Sunak annuncia dunque che parteciperà alla conferenza internazionale sul clima che comincerà domenica prossima a Sharm El Sheikh. "Non ci sarà prosperità di lungo termine senza azioni sul cambiamento climatico" scrive Sunak su Twitter "ecco perchè parteciperò alla Cop27 : per portare avanti l'eredità clima di Glasgow sulla costruzione di un futuro sicuro e sostenibile".