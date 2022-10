Regno Unito, c’è anche il “Tampongate” nella quinta serie di The Crown

Il lancio della nuova stagione è previsto per il 9 novembre. Racconterà il deteriorarsi della relazione tra il Principe Carlo e Lady Diana. In una puntata anche la scabrosa telefonata tra l’erede al trono e Camilla (la corrispondente)

LONDRA -Nessuna stagione di The Crown è attesa e commentata (e perfino già criticata) come la quinta, che verrà lanciata il 9 novembre. Un fatto inevitabile, considerato che ci si avvicina a gran passi ai giorni nostri e soprattutto che la nuova stagione racconterà il deteriorarsi del rapporto tra Carlo e Diana (con particolare attenzione al 1992, definito l’annus horribilis dalla Regina Elisabetta). I giornali britannici riportano che in un episodio troverà spazio anche il cosiddetto “Tampongate”, la famosa telefonata tra il Re e la Regina consorte quando erano amanti e durante la quale Carlo espresse il desiderio di essere un assorbente all’interno della vagina di Camilla.

Per quanto il contenuto possa apparire imbarazzante, gli autori della serie si difendono col dire che la scena è stata raccontata per esprimere l’intensità dell’amore dell’attuale sovrano per la donna che ha in realtà amato tutta la vita. Così cambiano i tempi: una libertà del genere sarebbe stata impensabile non molti anni addietro.

La telefonata scandalo

La telefonata, durata 6 minuti e risalente al 1989, sembra sia stata intercettata per caso da un radioamatore (che l’ha anche registrata, prima di darla in pasto ai giornali…). Il tabloid People pubblicò nel 1993, dopo la separazione di Carlo e Diana, non solo la trascrizione, ma addirittura l’audio. Buckingham Palace non ha ovviamente commentato la scelta degli autori della serie, ma non è difficile immaginare l’irritazione per quello che da più parti è bollato come “cattivo gusto”. Il tutto accade poi a stretta distanza dalla morte della Regina Elisabetta e dalla conseguente proclamazione a Re di Carlo III (che verrà incoronato il prossimo maggio).

La sindrome della Regina Vittoria

Quella del “tampongate” è solo l’ultima polemica nata intorno a The Crown. L’ex Premier John Major si sarebbe in particolar modo scagliato contro un episodio intitolato “La sindrome della Regina Vittoria” in cui si ipotizza che primo ministro e l’allora Principe abbiano “complottato” per far abdicare Elisabetta II. Nella serie si racconta come, a seguito di un sondaggio in cui il 47% degli intervistati si diceva a favore di una eventuale abdicazione al trono della madre, Carlo - intrepretato dall'attore Dominic West, dopo che Josh O'Connor si è rifiutato di girare proprio la scena del "tampongate" - avrebbe interrotto una vacanza con Diana e i figli William e Harry per tornare a Londra e convocare segretamente Major, obbligandolo a mantenere la massima riservatezza circa il contenuto della loro conversazione.

L’ex Premier Major: un mucchio di sciocchezze

In quell’occasione Carlo avrebbe tracciato un parallelo tra sé ed Edoardo VII, il figlio della Regina Vittoria , rimasto erede al trono per 60 anni. Questa ricostruzione è stata bollata come "un mucchio di sciocchezza" dall'ex premier.