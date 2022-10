Messico, almeno 12 morti in attacco armato dentro un bar

Mondo

Strumenti e tecniche all’avanguardia per la localizzazione delle tombe clandestine: 20 professionisti dagli Stati Uniti al Sudafrica, dall’Australia all’Argentina, specializzati in geologia, archeologia, matematica e diritto, hanno confrontato dati e metodi utili per la ricerca delle persone scomparse. Non solo durante la dittatura militare: le sparizioni in Messico, oggi, sono compiute anche dalla criminalità organizzata. I ritrovamenti sono prove-chiave nei procedimenti giudiziari a cura di Nicoletta Notari

L’uso di nuovi strumenti e tecnologie è fondamentale per la ricerca delle fosse clandestine, che sono la prova della scomparsa di migliaia di persone sia durante la dittatura militare in Sudamerica che oggi, per mano della criminalità organizzata. Il libro "Nuove tecnologie nella ricerca forense: risorse per la crisi delle sparizioni in Messico", pubblicato dall'Equipo Argentino de Antropologìa Forense (EAAF) e dal Center for Women's Human Rights (CEDEHM), raccoglie le esperienze sul campo di 20 professionisti, provenienti da ogni parte del mondo