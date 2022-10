Usa restituiscono bronzi Benin rubati da forze coloniali britanniche

Sono migliaia i bronzi del Benin sparsi nei musei di tutto il mondo dopo essere stati saccheggiati dalla Gran Bretagna alla fine del XIX secolo. Ora una parte di questi preziosi manufatti fa ritorno in patria dopo la restituzione al governo nigeriano da parte degli Stati Uniti. Sono 31 bronzi che hanno fatto parte della collezione del Rhode Island School of Design Museum (RISD) per più di 70 anni, considerati “culturalmente rilevanti” per il patrimonio nigeriano, ora riconsegnati durante una cerimonia a Washington. Tra questi la Testa del Re (o Oba), una scultura di un re dell'Africa occidentale.

La restituzione alla Nigeria

I Bronzi del Benin furono rubati nel 1897 quando le forze coloniali britanniche saccheggiarono appunto il regno del Benin, che oggi fa parte dell'attuale Nigeria. "Il Museo RISD ha collaborato con la Commissione nazionale nigeriana per i musei e i monumenti per rimpatriare questa scultura al popolo della Nigeria a cui appartiene", ha affermato Blythe, direttrice del Museo RISD. "Oggi affrontiamo un'ingiustizia storica con la restituzione dei Bronzi del Benin, magnifici esempi della cultura e della storia del Benin", ha scritto su Twitter Lonnie Bunch III, direttore fondatore dello Smithsonian National Museum of African American History and Culture. "Attraverso questo rimpatrio, riconosciamo un'eredità di furto culturale e facciamo la nostra parte per restituire la cultura africana agli africani", ha scritto su Twitter Lonnie Bunch III, direttore fondatore dello Smithsonian National Museum of African American History and Culture che ha aggiunto: “Oggi affrontiamo un'ingiustizia storica restituendo i Bronzi del Benin, magnifici esempi della cultura e della storia del Benin”

La Testa del Re

In base alle ricostruzioni, la Testa del Re, che si ritiene risalga al 1700, fu donata al Museo RISD da Lucy Truman Aldrich nel 1939. Era stata acquistata nel 1935 in una vendita di oggetti del Regno del Benin dalla Knoedler Gallery di New York, ha detto il museo in una nota. Inoltre un francobollo doganale francese all'interno suggerisce che fosse conservato in una collezione francese.