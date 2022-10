Francia, sciopero benzina. Véran: "Governo pronto a rimuovere blocchi"

Economia

Gli esperti sottolineano che il motivo degli aumenti del prezzo dei carburanti va ricercato prima della guerra tra Russia e Ucraina , nella crisi energetica che già era in atto e che il conflitto ha sicuramente acuito. Nel Mediterraneo la capacità di raffinazione si è ridotta con la chiusura, negli ultimi anni, di tantissime raffinerie negli Usa e in Europa

Inoltre, mentre la benzina viene utilizzata soprattutto come carburante per le autovetture private, il gasolio invece ha molte più applicazioni: il diesel, infatti, rappresenta il carburante per i tir, i cargo e i mezzi di trasporto pubblici (i bus urbani ed extraurbani), ma viene anche utilizzato in molte fabbriche, per i generatori necessari a produrre energia