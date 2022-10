Iran, hackerata tv di Stato: in onda immagini Khamenei in fiamme

Quarta settimana di proteste nel Paese

L'interruzione è durata solo pochi secondi ma gli hacker sono riusciti a inserire nella



loro incursione video anche le foto delle ragazze uccise nella repressione delle proteste anti-governative in corso nel Paese. Una delle didascalie diceva "Unisciti a noi e sollevati", mentre un'altra denunciava "il sangue dei nostri giovani gocciola dalle

tue zampe". L'episodio arriva dopo che almeno tre persone sono state uccise

a colpi di arma da fuoco, nella sola giornata di ieri, negli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti che da quattro settimane scendono in piazza dopo l'uccisione della giovane curda Mahsa Amini. La ragazza, 22 anni, era stata arrestata a

Teheran dalla polizia per la morale, con l'accusa di non coprirsi bene i capelli. La ragazza è morta in custodia degli agenti il 16 settembre, tre giorni dopo il suo arresto. Il suo decesso ha scatenato un'ondata di proteste senza precedenti in tutto il Paese, guidata da studenti e giovani donne che chiedono maggiori diritti.