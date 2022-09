Papa: "Serve un lavoro degno per tutti e ben remunerato"

"A volte si può sopravvivere senza lavoro, ma non si vive bene" ha detto il pontefice nel suo discorso davanti ai giovani riuniti ad Assisi per l'evento "Economy of Francesco". Bergoglio ha, poi, lanciato un appello affinchè non siano più licenziate le donne perchè incinte

Il Papa ha incontrato i giovani ad Assisi e nel suo discorso ha voluto affrontare come tema centrale il lavoro: dall'occupazione e la retribuzione, fino alla parità di genere. Durante l'evento "Economy of Francesco" ha, infatti, detto: "Non dimenticatevi del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori. Il lavoro è la sfida del nostro tempo, e sarà ancora di più la sfida di domani. Senza lavoro degno e ben remunerato i giovani non diventano veramente adulti, le diseguaglianze aumentano. A volte si puo' sopravvivere senza lavoro, ma non si vive bene. Perciò, mentre create beni e servizi, non dimenticatevi di creare lavoro, buon lavoro, lavoro per tutti" ha detto Bergoglio. Sul lavoro, "c'è una schiavitù della donna che non puo' essere madre perchè appena cresce la pancia non la fanno lavorare o la cacciano dal lavoro" ha poi aggiunto il pontefice.