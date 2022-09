Miami, drag queen scambiata per Lady Gaga e assalita dai fan. VIDEO

Ingannata anche la security

approfondimento

Nel video diffuso anche sui social della drag queen - nome d'arte Penelopy Jean - si vede la folla circondare la performer, che sfoggiava abiti e makeup simili a quelli usati dalla popstar in scena. Ma a uno sguardo ravvicinato si vede chiaramente che non si tratta di Lady Gaga. Come raccontato dalla stessa drag queen, che ha "interpretato" Lady Gaga nei suoi show più volte negli ultimi dieci anni, l'equivoco è nato all'uscita dal concerto quando la folla è aumentata e lei ha perso di vista i suoi amici. Circondata dai fan della vera Lady Gaga e seguita per sbaglio dagli uomini della security dell'evento - anch'essi convinti che fosse la vera popstar - Penelopy Jean è stata inseguita insistentemente per autografi e foto, fino a raggiungere un punto dove c'era più spazio. Lì ha dovuto urlare alla folla per chiarire l'equivoco: "Sono una drag queen!". E lo sguardo finale del personale della security, accortosi dell'equivoco, ha suscitato la reazione divertita dei fan della popstar e dei social.