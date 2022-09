Scontri militari tra Kirghizistan e Tigikistan, siglato cessate fuoco

I capi dei servizi speciali del Kirghizistan e del Tagikistan - che negli ultimi giorni hanno vissuto scontri lungo il confine - hanno concordato un cessate il fuco a partire dalle 13 ora di Mosca (le 12 in Italia). Lo ha annunciato il servizio di frontiera del Kirghizistan, come riporta l'agenzia russa Tass. In precedenza si erano verificati scontri lungo l'intero confine tra i due Paesi: soldati del Tagikistan hanno aperto il fuoco oggi contro altri distretti di confine con il Kirghizistan, ha reso noto il Servizio di Guardia di Frontiera del Comitato di Stato per la Sicurezza Nazionale del Kirghizistan. Lo aveva riporta sempre la Tass. "La parte tagika ha aperto il fuoco nelle aree di Kulundu, Maksat e Zhany-Zher del distretto di Leylek della regione di Batken. Scontri armati sono in corso lungo l'intero perimetro del confine di Stato kirghiso-tagiko", spiegava una nota. Il bilancio per il momento sarebbe di almeno un morto e due persone ferite.