Afghanistan, attentato kamikaze davanti ad ambasciata russa a Kabul

Ci sarebbero tra i 15 e i 25 morti o feriti, tra le vittime due funzionari diplomatici. Secondo quanto riferito da alcune fonti che citano un testimone la deflagrazione sarebbe avvenuta davanti alla sede diplomatica dove un certo numero di cittadini afgani erano in fila per chiedere un visto

Un attentato kamikaze è avvenuto stamattina davanti all'ambasciata russa di Kabul in Afghanistan nel momento in cui un diplomatico russo è uscito per annunciare i nomi dei richiedenti il visto. Lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosti riportando una fonte che afferma che "da 15 a 25 persone sono rimaste uccise o ferite a causa dell'esplosione". Secondo le agenzie tra le vittime ci sarebbero due funzionari dell'ambasciata.