Usa, l'attore Gary Busey accusato di molestie

Il dipartimento di polizia di Cherry Hill ha accusato di molestie l'attore Gary Busey, celebre per il suo ruolo nel film "Un mercoledì da leoni". All'uomo vengono contestati due capi di imputazione di quarto grado. La CNN ha contattato i rappresentanti dell'attore per un commento. Ma al momento non è arrivata nessuna replica. Busey che ha 78 anni e vive a Malibu, in California, era tra gli ospiti protagonisti della convention di “Monster Mania", dove sarebbero avvenuti i fatti.

La carriera da attore

leggi anche

Addio Jan-Michael Vincent: è morta la star di “Un mercoledì da leoni”

Busey è ampiamente conosciuto come attore caratterista, in gran parte in ruoli secondari, anche se ha attirato l'attenzione ed è stato nominato all'Oscar come miglior attore per aver interpretato il ruolo del protagonista nel film del 1978 "The Buddy Holly Story". Grazie a questo ruolo ha vinto il premio nella stessa categoria della National Society of Film Critics. Al pubblico italiano è rimasto nel cuore per il ruolo di Leroy Spaccatutto in "Un mercoledì da leoni", pellicola iconica del 1978 a firma di John Milius.