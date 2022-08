Ucraina, in un video camion russi dentro la centrale di Zaporizhzhia

Mondo

Secondo quanto dichiarato dall'Aiea ci sono state alcune azioni belliche, ma i danni non sarebbero tali da comportare rischi immediati per la sicurezza. La situazione però desta “molta preoccupazione” e il rischio di rilasci significativi di radioattività nell'ambiente avrebbe pesanti conseguenze

Non si placa la tensione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. I funzionari filo-russi hanno denunciato nuovi attacchi da parte dell’Ucraina verso la struttura, mentre l’Agenzia nucleare di Kiev, Energoatom, ha detto che i bombardamenti russi hanno danneggiato "diversi sensori di rilevamento delle radiazioni"

E mentre Russia e Ucraina si accusano a vicenda per gli attacchi alla centrale, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) ha cercato di fare chiarezza sulla situazione nella centrale, per quanto si apprende dalle fonti ufficiali, e su ciò che potrebbe accadere se gli attacchi continuassero e si intensificassero