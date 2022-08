Campionati mondiali di Pokemon al via oggi: Londra invasa da Pikachu

Quattro giorni di appuntamenti per aggiudicarsi il titolo di miglior giocatore del pianeta. In palio oltre 1 milione di dollari di montepremi nell'evento che animerà la capitale inglese

Una vera e propria invasione di Pikachu a Londra in occasionde del via ai Campionati mondiali di Pokemon 2022, scattati nella giornata di oggi. La capitale del Regno Unito ha aperto le porte ai giocatori e ai Pokemon per l'evento, che si concluderà il 21 agosto 2022.. Per l'occasione, il Transport for London ha ricevuto un restyling speciale, con le cabine della London Cable Car che attraversano il Tamigi tra la penisola di Greenwich e i Royal Docks brandizzate ad hoc per rappresentare i 18 diversi tipi di Pokemon: Normale, Fuoco, Acqua, Erba, Elettro, Ghiaccio, Lotta, Veleno, Terra, Volante, Psico, Coleottero, Roccia, Spettro, Drago, Buio, Acciaio e Folletto.

In palio oltre 1 milione di dollari

I migliori giocatori di Pokémon si sfideranno nei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo, nel gioco di carte collezionabili Pokemon, in Pokken Tournament DX, Pokemon Unite e Pokemon GO per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo. I giocatori si contenderanno più di 1 milione di dollari (oltre 800 mila sterline) di montepremi nel tentativo di conquistare il titolo di campione del mondo Pokemon, così come gli inviti per i campionati del mondo dell'anno prossimo.