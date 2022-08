Nordcorea, Pyongyang lancia due missili da crociera nel Mar Giallo

Le autorità sudcoreane hanno denunciato il lancio questa mattina da parte della Corea del Nord di due missili da crociera nel Mar Giallo, tra la costa cinese e la penisola coreana, nel centesimo giorno dall'insediamento del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. Per Pyongyang si tratta del quarto lancio da quando il governo Yoon è entrato in carica, il primo di un missile balistico in due mesi, dal 5 giugno, secondo quanto precisato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Il test

approfondimento

Covid in Corea del Nord, Kim Jong-un: "Eclatante vittoria sul virus"

La Corea del Nord non testa un missile da crociera - che non è vietato dalle sanzioni dell'Onu contro il Paese - da gennaio, come ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. L'ultima volta che Pyongyang ha condotto un test sulle armi è stato il 10 luglio, quando utilizzò lanciarazzi multipli. Da gennaio Pyongyang ha testato diverse armi, alcune delle quali non consentite dalle sanzioni in vigore, in particolare il lancio di un missile balistico intercontinentale per la prima volta dal 2017. Funzionari di Washington e Seul hanno anche avvertito che il regime di Pyongyang si sta preparando a portare a termine quello che sarebbe il suo settimo test nucleare.

Il programma

Il lancio segue di due giorni la proposta del presidente sudcoreano di un programma di aiuti alla Corea del nord in cambio della denuclearizzazione del Paese, annunciato nel suo discorso per la Giornata nazionale della Liberazione della Corea. Seul ha proposto un programma alimentare su larga scala, ed assistenza nel potenziamento delle infrastrutture nel settore energetico oltre che per porti ed aeroporti. Yoon ha anche offerto aiuti destinati ai settori agricolo, sanitario e finanziario.