Incendio in una discoteca in Thailandia, 13 morti e 40 feriti

Un incendio in una discoteca a sud-est di Bangkok, capitale della Thailandia, ha provocato la morte di 13 persone e il ferimento di altre 40. La tragedia è avvenuta la notte scorsa presso il locale Mountain B, nel distretto di Sattahip. Secondo quanto riportato dalle autorità, le fiamme sono divampate intorno all'una di notte ora locale provocando la morte di almeno quattro donne e nove uomini. Il corpo locale dei Vigili del Fuoco ha inoltre fatto sapere che i 41 feriti, dei quali quattro in condizioni critiche, sono stati trasportati in un ospedale vicino.