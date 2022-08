Sopravvive 16 ore sotto barca capovolta al largo della Spagna

Una nave, tre elicotteri e i sommozzatori

Le operazioni di soccorso sono state complicatissime. L’uomo è stato salvato dai sommozzatori della guardia costiera spagnola in quella che hanno descritto come un'operazione "al limite dell'impossibile". Mentre una nave di soccorso con cinque sommozzatori salpava, uno dei tre elicotteri inviati per aiutare le ricerche ha localizzato l'imbarcazione rovesciata al calar del sole. Un sommozzatore è salito sullo scafo per cercare segni di vita e l'uomo all'interno ha risposto ai suoi colpi bussando dall'interno. Con il mare troppo mosso per tentare un salvataggio, la guardia costiera ha attaccato dei palloni di galleggiamento all'imbarcazione per evitare che affondasse ulteriormente e ha aspettato fino al mattino. Dopo ore l'uomo è stato portato in salvo con l'aereo e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono parse buone tanto da consentire poco dopo le dimissioni.