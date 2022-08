Francia, temperature fino a 36 gradi a Strasburgo e 38 a Lione

Dopo il picco di ieri, con punte di 39-40 gradi in alcune zone del Paese, 26 dipartimenti (province) francesi restano in stato di allerta arancione mentre continua la vigilanza ''siccità" sull'insieme del territorio, Parigi inclusa.



Sono previste invece temperature più clementi sulla Bretagna, una larga fascia a nord della Senna e sulle coste della Manica, grazie all'arrivo di un vento settentrionale.



Le previsioni Oltralpe, per il fine settimana fanno tirare un sospiro di sollievo, perché il clima dovrebbe essere più' fresco, ma un nuovo aumento delle temperature è già in agguato all'inizio della prossima settimana.



In Francia siamo già alla terza ondata di caldo intenso dal mese di giugno. L'ultima 'canicule' - l'espressione con cui Oltralpe vengono definiti i giorni di caldo torrido - era finita il 25 luglio e si era protratta per 14 giorni, ma questa dovrebbe durare molto meno.