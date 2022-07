Russia, incendio in ostello a Mosca: almeno 8 morti e 3 feriti

Le fiamme sono state domate in poche ore, ma "le sbarre alle finestre hanno impedito alla gente di mettersi in salvo e questa è stata la causa principale dei decessi", ha dichiarato il capo dei servizi di sicurezza della capitale russa

Le fiamme sono divampate in un ostello nella zona sud di Mosca, provocando almeno otto morti e tre feriti. Lo riporta l'agenzia russa Tass, citando i servizi di emergenza. "Le fiamme hanno inghiottito tre stanze e un corridoio, per un totale di 150 metri quadrati" al primo piano di un condominio, spiegano le fonti aggiungendo che l'incendio è stato domato. Altre otto persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, mentre in 200 sono state fatte evacuare dall'edificio. Si indaga per stabilire le cause del rogo.