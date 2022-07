Incendi in Francia, le fiamme arrivano al mare. VIDEO

I roghi in Gironda hanno raggiunto la costa. Mentre si registrano temperature da record in tutta la Francia, anche Bretagna e Provenza continuano a bruciare. Sono più di 18 mila gli ettari andati distrutti. Migliaia anche le persone evacuate

Sempre secondo quanto comunicato dalle autorità, dall’inizio delle operazioni di soccorso sono più di 16 mila le persone ad essere state evacuate. Inoltre, 3 pompieri e 2 soldati sarebbero rimasti feriti nella giornata di domenica mentre tentavano di far fronte alle fiamme.

I pompieri del luogo hanno reso noto in un post pubblicato su Facebook che dal 12 luglio sono bruciati 15,200 ettari di terreno boschivo, solo nel dipartimento della Gironda.

Le immagini sono state riprese da La Cabane du Peliquey, un ristorante della zona. Mostrano anche l’arrivo di due Canadair intenti a rifornirsi di acqua di mare da riversare sul rogo per cercare di estinguerlo.

Gli incendi che da giorni colpiscono la regione della Gironda, nel Sud Ovest della Francia, sono arrivati al mare. In questo video, condiviso il 17 luglio, vediamo le fiamme raggiungere la costa nella località balneare di La Teste-de-Buch.

La situazione in Francia

Altre zone della Francia da giorni stanno combattendo importanti incendi. Tra esse troviamo la Bretagna, nel nord del Paese, e la Provenza, nel Sud Est.

Secondo quanto riferito a France Info da Alain Thiron, direttore generale della protezione civile francese, sarebbero più di 18 mila gli ettari di bosco bruciati in tutto il Paese.

Come nel resto dell’Europa, la matrice dei roghi è il clima: temperature elevate, siccità e forti venti che hanno contributo ad alimentare le fiamme. “Il meteo di lunedì è stato eccezionale, quasi senza precedenti,” ha riferito Thiron. “È importante sapere che l’ultimo incendio importante in questa zona si è verificato nel 2014, e all’epoca non erano bruciati più di 700 ettari.”

La notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio è stata una delle peggiori di sempre in Francia, con temperature che non sono scese sotto ai 26 gradi in alcune zone del paese. A partire da oggi, però, l’ondata di calore dovrebbe iniziare ad allentare la presa.

Secondo le previsioni di Meteo France, da mercoledì in poi le elevate temperature interesseranno solamente il Sud Est del Paese, lasciando alle altre regioni la possibilità di tirare un sospiro di sollievo.