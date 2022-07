Sudafrica, beve un’intera bottiglia di liquore per scommessa e muore

La vittima, la cui identità non è stata resa nota, avrebbe preso parte a una sfida di binge drinking in un negozio di alcolici nel villaggio di Mashamba. Aperta un'indagine ascolta articolo Condividi

Morto dopo aver bevuto un’intera bottiglia di liquore in pochi minuti. È successo nella provincia di Limpopo, in Sudafrica, a un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Sulla vicenda sta indagando la polizia: secondo le prime informazioni fornite alla stampa locale, la vittima era stata sfidata a bere quanto più alcool possibile in un breve lasso di tempo.

In palio una manciata di euro approfondimento Alcol, Ministero: 8,6 mln di italiani a rischio, 800mila sono minori Stando al portavoce della polizia locale, Brig Motlafela Mojapelo, l’uomo è morto mentre partecipava a una gara di bing drinking svoltasi in un negozio di liquori nel villaggio di Mashamba. Si trattava, in sostanza, di una sfida a colpi di bevute: chi tra gli avventori fosse riuscito a terminare un'intera bottiglia entro un tempo specificato avrebbe vinto 200 rand in contanti, l’equivalente di 11 euro. Arrivato il suo turno, la vittima ha iniziato a ingerire la bevanda alcolica e si è concessa una sola pausa in meno di due minuti, prima di svenire per il consumo eccessivo. Trasportata in una clinica locale, è stata dichiarata morta poco dopo. Le autorità hanno aperto un’inchiesta.

Un fenomeno dissuso Secondo uno studio del 2017, in Sud Africa "una persona su tre ha riferito di aver bevuto alcolici, mentre una su sette ha riferito di aver bevuto in modo eccessivo in un giorno in cui è stato consumato alcol". La ricerca ha anche evidenziato che la prevalenza del binge drinking è più alta tra uomini e donne nella fascia di età 25-34.