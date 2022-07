Nato, firmati protocollo di accesso per Svezia e Finlandia

Il segretario generale della Nato Stoltenberg: "Le porte dell'Alleanza atlantica restano aperte per le democrazie europee che sono pronte e vogliono contribuire alla sicurezza condivisa"

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avviato la procedura di ratifica dell'adesione di Svezia e Finlandia all'Alleanza atlantica. "Questo è veramente un momento storico per Finlandia, Svezia, per la Nato e per la sicurezza condivisa", ha affermato, aprendo la cerimonia di firma dei protocolli di adesione. (GLI AGGIORNAMENTI DALL'UCRAINA)

"Porte aperte per democrazie europee"

"Le porte della Nato restano aperte per le democrazie europee che sono pronte e vogliono contribuire alla sicurezza condivisa. Con 32 Paesi intorno al tavolo, saremo ancora più forti e i nostri popoli saranno ancora più sicuri mentre affrontiamo la più grande crisi di sicurezza in decenni", ha aggiunto Stoltenberg in una dichiarazione prima dell'avvio della cerimonia ufficiale.