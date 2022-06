Xi Jinping a Hong Kong per i 25 anni da riunificazione con Cina

Il presidente Xi Jinping inizia oggi la sua visita di due giorni a Hong Kong alla vigilia delle celebrazioni del primo luglio dedicate ai 25 anni del ritorno dei territori sotto la sovranità della Cina e all''insediamento di John Lee alla guida del governo cittadino. Secondo il South China Morning Post, migliaia di agenti di polizia scenderanno al capolinea dei treni ad alta velocità di West Kowloon, dove Xi e i funzionari cinesi arriveranno da Shenzhen. Il presidente, che non dovrebbe pernottare a Hong Kong, sarebbe atteso a una cena ospitata dalla leader uscente dell'ex colonia britannica Carrie Lam nella sua residenza ufficiale. Per Xi si tratterà della prima visita nei territori in cinque anni e della sua prima fuori dalla Cina continentale da gennaio 2020, dopo quella fatta in Myanmar prima dello scoppio della pandemia del Covid-19 partita da Wuhan. In vista dell'arrivo dell'illustre ospite, Hong Kong ha rafforzato il piano di test per il Covid-19: secondo una nota del governo locale, si concentreranno nei prossimi giorni sui distretti ad alto rischio in cui sono scoppiate infezioni e il coronavirus è stato trovato nei campioni raccolti di acque refluei, quali Wan Chai, Sha Tin e Yau Tsim Mong. Negli ultimi mesi Hong Kong ha resistito all'inasprimento delle regole di contenimento nonostante l'aumento dei casi, in contrasto con la politica della 'tolleranza zero' adottata dalla Cina e sostenuta con vigore dallo stesso Xi. Il governo, che continuerà a fornire test gratuiti alle persone di età pari o superiore a 60 anni in aggiunta agli 11 milioni di kit già distribuiti, ha esortato le persone a essere vigili, a "sottoporsi a test frequenti, a continuare a osservare le misure di distanziamento sociale, a evitare di uscire il più possibile e a prendere parte ad attività o assembramenti affollati o non necessari".