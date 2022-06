Guerra in Ucraina, Zelensky incontra Richard Branson patron di Virgin

"La visita dell'imprenditore britannico Richard Branson in Ucraina è un'ulteriore prova del fatto che il mondo e le persone famose continuano a sostenerci". Lo scrive su Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, pubblicando un video del suo incontro con il fondatore di Virgin Group, con cui - riferisce Zelensky - "abbiamo parlato di come mantenere l'attenzione mondiale sulla guerra in Ucraina e delle prospettive di cooperazione nella ricostruzione post-bellica. Richard, grazie per le tue gentili parole sulla nostra gente e per la disponibilità ad aiutare", conclude il presidente dell'Ucraina (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).