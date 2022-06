Forti inondazioni al parco di Yellowstone. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Un ponte sul fiume Yellowstone, nel Montana, è stato spazzato via a causa delle gravi inondazioni dovute a "una pioggia senza precedenti", come dicono le autorità locali. Le piogge sono iniziate lo scorso 13 giugno. Il Parco Nazionale statunitense di Yellowstone è stato colpito da smottamenti e inondazioni, costringendo a chiudere gli ingressi a tutti i visitatori, almeno per i prossimi due giorni. Di passaggio in zona, Ryan Schrope era in visita nell'area del parco quando ha filmato il momento in cui il ponte Carbella, noto anche come ponte Tom Miner, è caduto nel fiume. Il video è stato poi diffuso da Storyful.