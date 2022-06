La Thailandia legalizza la cannabis: si può coltivare e vendere

In Thailandia viene liberalizzato il commercio della cannabis, mentre rimane il divieto dell'uso ricreativo. Per incentivare l'iniziativa, il governo ha distribuito gratuitamente circa un milione di piante in tutto il Paese

Da oggi in Thailandia entra in vigore la nuova legge sulla cannabis: non è più nella lista degli stupefacenti proibiti. Nel Paese è possibile coltivare e vendere la marijuana per scopi medici, ma non fumarla. Rimane illegale l'uso ricreativo delle piante con un livello di THC superiore allo 0,2%, il principale composto psicoattivo della canapa responsabile del suo effetto stupefacente e per questo oggetto di limitazioni e controlli da parte delle autorità nazionali. La nuova legge permette a un privato di coltivare fino a sei piante di cannabis in casa, ma solo con la licenza. Per ottenerla bisogna registrarsi presso le autorità. Anche le aziende possono coltivare e vendere l’erba. Le cliniche possono prescriverla più liberamente nelle cure mediche come terapia.