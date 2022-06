Germania, auto sulla folla a Berlino. Almeno un morto e 8 feriti

Mondo

Belgio, auto sulla folla riunita per carnevale: morti e feriti. FOTO

Secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina, Jacques Gobert, “l’auto in corsa si è lanciata nella folla e poi ha proseguito per la sua strada, ma l'abbiamo intercettata'. Le persone erano in strada per seguire il raduno dei Gilles, maschere tradizionali che danno avvio alle celebrazioni del carnevale locale in Vallonia. Fermati due uomini di 32 e 34 anni. Le autorità: 'Non c'è alcun elemento che suggerisca una motivazione terroristica'

In Belgio un’auto si è lanciata questa mattina all’alba contro la folla riunita per l'inizio delle celebrazioni del carnevale locale. È successo verso le 5 di mattina a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia

"Il bilancio attuale è di 6 morti sul posto, 10 feriti gravi, 10 feriti un po' meno gravi e 17 feriti leggeri", ha spiegato il responsabile dei soccorsi Claude Hautain. Le persone coinvolte "sono riunite al centro sportivo per essere prese in carico dalla cellula psico-medico-sociale". Secondo il comitato di crisi, non ci sarebbero "bambini o minori" tra le vittime. Secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina, Jacques Gobert, “l’auto in corsa si è lanciata nella folla e poi ha proseguito per la sua strada, ma l'abbiamo intercettata"