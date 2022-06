Palma di Maiorca, auto della polizia investe e uccide un italiano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

Un 35enne sardo è morto a Palma di Maiorca dopo essere stato investito da un'auto della Polizia locale. L'incidente, come riportano anche i media locali, è avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 giugno, quando per cause ancora da accertare, un'auto delle forze dell'ordine ha investito tre passanti. Tra loro c’era anche Mario Decandia, un cameriere italiano da anni trapiantato nelle Baleari.