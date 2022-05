Guerra Ucraina, stupri di guerra anche sui bambini: l’intervista

Tra i crimini di guerra che sarebbero stati commessi dai soldati russi durante la loro invasione in Ucraina ci sarebbero anche centinaia di stupri, moltissimi commessi anche sui bambini (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Sky TG24 ha intervistato Oleksandra Kvitko, psicologa che risponde alle chiamate di emergenza delle vittime dei traumi subiti dai soldati russi, lavora per l’Unicef e per l’ufficio del difensore civico ucraino.