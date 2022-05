Juan Carlos, l'ex re rientra in Spagna dopo due anni di esilio

Lo ha reso noto la Casa Reale in un comunicato. Juan Carlos rientra ufficialmente per assistere a una regata e solo lunedì sarà a Madrid per incontrare, al palazzo della Zarzuela, il re Felipe VI, la regina Sofia e gli altri membri della famiglia

È previsto per oggi il rientro in Spagna, dopo quasi due anni di assenza , del re emerito Juan Carlos I, che si fermerà nel Paese fino alla settimana prossima. Lo ha reso noto la Casa Reale in un comunicato. Juan Carlos rientra ufficialmente per assistere a una regata e solo lunedì sarà a Madrid per incontrare, al palazzo della Zarzuela, il re Felipe VI, la regina Sofia e gli altri membri della famiglia.

Un rientro non senza polemiche

Il ritorno in Spagna del re emerito dopo quasi due anni di permanenza ad Abu Dhabi ha già creato non poche polemiche. La Casa reale si è limitata a far notare che il ritorno fa parte del desiderio di Juan Carlos di "viaggiare spesso in Spagna per visitare la famiglia e gli amici, e organizzare la sua vita personale e il suo luogo di residenza in modo privato".